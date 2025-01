Juventusnews24.com - Danilo torna sull’addio alla Juve: «Ci sono state cose che mi hanno dato fastidio e fatto soffrire e non per motivi calcistici. Si è smarrito il senso di famiglia»

di RedazionentusNews24a parlare del suo addio: il difensore svela i retroscena nella conferenza di presentazione al FlamengoNella sua conferenza stampa di presentazione al Flamengo, cosìto a parlare del suo addio.ADDIONTUS – «Lantus è stato probabilmente il club più importante della mia carriera. Ho costruito una storia meravigliosa con i tifosi, i giocatori e la città, dovestato molto felice per cinque anni e mezzo. Negli ultimi tempi, con i cambiamenti interni e una certa programmazione probabilmentecapito che non ero adatto, ma non per. Questo mi ha. Dal momento in cui ho avuto questa difficoltà, che non aveva nulla a che fare con le mie capacità in campo, ho capito che era arrivato il momento di cercare nuovi orizzonti perché questo mi facevamolto, e ho capito che dovevo andare in un posto in cui stare meglio».