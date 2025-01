Ilrestodelcarlino.it - Conticini: "Essere donna è un mestiere difficile"

"Sono stato un uomo migliore con te, da, di quanto non lo sia stato con le altre donne da uomo. Devo solo imparare a farlo. senza la gonna". In questa celebre frase si racchiude il messaggio di Tootsie, il film cult del 1982 con Dustin Hoffmann, successivamente trasformato in un musical di successo a Broadway e ora adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo. Interpretato da Paoloed Enzo Iacchetti, lo spettacolo sarà in scena al Teatro Europauditorium stasera e domani alle 21 e domenica alle 16.30. Prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina, racconta la storia di Michael Dorsey (), attore talentuoso che però – a causa del suo brutto carattere – non riesce a trovare lavoro. Decide dunque di travestirsi daper ottenere una parte in un musical, e sarà il suo coinquilino Jeff (Iacchetti) a fargli capire che mantenere quel successo di ’attrice’ è molto piùdel previsto.