Donnapop.it - Chi è il fidanzato attuale di Chiara Russo? Sta davvero con Emanuel Caseiro?

Leggi su Donnapop.it

è una delle attrici più promettenti della scena televisiva italiana, con una carriera in continua ascesa. Nata a Palermo il 3 settembre 1994, la giovane siciliana ha fatto della recitazione la sua passione fin da piccola, scoprendo il suo amore per il teatro durante le recite scolastiche. La sua carriera ha preso una svolta importante dopo un viaggio spirituale sul cammino di Santiago di Compostela, che le ha permesso di trovare la sua vera vocazione.Da allora,ha intrapreso il suo percorso professionale con impegno, riuscendo a ritagliarsi un posto nel cuore del pubblico. Ma oggi, oltre alla sua carriera,è anche al centro delle curiosità dei suoi fan per la sua vita privata, in particolare per la sua presunta storia d’amore con un noto collega. Scopriamo insieme cosa c’è di vero.