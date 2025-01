Tvplay.it - Calciomercato Milan, l’offerta folle rivoluziona tutto: addio a Conceicao per 85 milioni

Leggi su Tvplay.it

In casasta succedendo diin questi ultimi giorni: dopo Morata, anche un altro big può dire. È arrivata un’offerta.Ilsi sta preparando per disputare il Derby della Madonnina contro l’Inter per la 23esima giornata di Serie A, ma l’aria che si sta respirando all’interno della società e della squadra non è delle migliori. Alvaro Morata è a un passo dall’, ma occhio anche a un altro big per cui è arrivata un’offertaper 85(LaPresse) – Tvplay.itDopo la sconfitta arrivata con la Dinamo Zagabria non si sta respirando un buon clima all’interno delello. Già la lite trae Calabria in Serie A aveva fatto scattare un campanello d’allarme ma la situazione sembrerebbe essere ancora più complicata del previsto.