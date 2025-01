Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Danso e non solo: altri cinque nomi in lista. L’austriaco avanti a tutti, ma la corsa non è ancora finita

di RedazioneNews24, nonper la difesa:inper sostituire Kalulu.i dettagliSulla Gazzetta dello Sport si parla di. I bianconeri sono in cerca di un difensore dopo l’infortunio di Kalulu e hanno messo l’acceleratore per l’acquisto Kevin, che non è però l’unico nome inprofili visionati sono infatti sempre quelli di Kelly, Todibo e Christensen, senza poi dimenticare le possibili sorprese come potrebbe essere il 20enne Goglichidze, rivelazione di questa prima parte di stagione con l’Empoli.Leggi sunews24.com