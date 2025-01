Thesocialpost.it - Bardonecchia, valanga nell’area sciistica di Vallon Cros: soccorsi in azione

Un’imponenteha colpito oggi, venerdì 31 gennaio 2025, l’areadi, a, in Piemonte. L’intervento deiè in corso sin dall’ora di pranzo e al momento non è ancora chiaro se ci siano feriti o persone disperse.Operazioni di soccorso in corsoSul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il 118, il soccorso alpino e la protezione civile, con il supporto di unità cinofile specializzate nella ricerca di eventuali persone rimaste sepolte sotto la neve. Elicotteri stanno sorvolando la zona per monitorare la situe facilitare le operazioni di soccorso.Le condizioni meteo e il rischio valangheNegli ultimi giorni, il territorio diè stato interessato da abbondanti nevicate, che hanno aumentato il rischio di distacchi valanghivi.