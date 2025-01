Lanazione.it - Ambasciatore della cultura lucchese. L’amministrazione punta sull’olio evo

Nel fine settimana Lucca si trasformerà nella capitale dell’olio extravergine di oliva con la prima edizione di “Lucca Olive Oil You”, un festival internazionale interamente dedicato a questa eccellenza artigianale. Promosso e organizzato dalcomunale in collaborazione con l’Accademia Maestrod’olio di Fausto Borella, il Grand Universe Lucca & Residences (Marriott Bonvoy), Shaner Hotel Group e la Penn State University School of Hospitality Management, l’evento si terrà nella prestigiosa cornice del Real Collegio, con ingresso gratuito.ha voluto fortemente questo evento per celebrare l’olio extravergine di oliva, un prodotto che rappresenta non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche un simbolo identitario del territorioe toscano. Come sottolineano gli assessori Remo Santini e Paola Granucci: “Lucca Olive Oil You non è solo un festival, ma una sfidale ed economica per Lucca.