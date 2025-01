Panorama.it - Trump ci riprova, firmato l'ordine per lo scudo spaziale

Tra i primi ordini esecutivi formati dal presidente Donaldc’è quello di sviluppare unodi difesa missilistica “interna” di nuova generazione, fatto che segna un cambiamento nella strategia di difesa degli Stati Uniti, che se finora era concentrata sulle minacce provenienti da nazioni canaglia come la Corea del Nord e l'Iran piuttosto che da avversari come la Cina o la Russia, ora vuole essere preparata anche a un attacco condotto in prossimità del suo territorio. L', intitolato “Iron Dome For America” prende spunto da quello israeliano (che utilizza anche effettori statunitensi), ma dovrebbe poter neutralizzare anche missili ipersonici e da crociera. Tra le novità la ricerca di soluzioni per creare intercettori spaziali, un concetto che è stato scartato più volte nella storia recente a causa delle sfide tecnologiche e degli elevati costi associati allo sviluppo di tali armi, ma di vecchia ideazione, per la precisione sostenuto per la prima volta dall'amministrazione Reagan.