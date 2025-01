Formiche.net - Trump alza la posta con Putin, 90 Patriot per la pace in Ucraina. L’analisi di Caruso

Il trasferimento di 90 missilidai depositi israeliani all’, attraverso la Polonia, potrebbe rivelarsi più di una semplice fornitura militare. L’operazione, completata a fine gennaio 2025 con l’utilizzo di aerei cargo C-17 dell’aeronautica Usa, si inserisce in una più ampia strategia del presidenteper costringerea negoziare da una posizione di svantaggio.L’ex uomo d’affari, noto per le sue tattiche negoziali aggressive, sembra aver orchestrato una serie di mosse coordinate: da un lato minaccia nuove sanzioni e dazi contro Mosca, dall’altro rafforza significativamente le capacità di difesa aerea ucraine. Un approccio da “bastone e carota” tipico del suo stile imprenditoriale, che questa volta viene applicato su scala geopolitica.I missili, compatibili con le batterie già in dotazione all’, potrebbero infatti creare una sorta di “ombrello protettivo” sul territorio ucraino, limitando drasticamente l’efficacia degli attacchi aerei russi.