Tizzanini trionfa nella finale della San Pellegrino Young Chef Academy Competition 

È Edoardoil giovane talento che porterà l'Italia sul palcoscenico internazionaleS.Competition 2024-2025, dopo aver conquistato laregionale tenutasi alle Officine del Volo di Milano. Souspresso il celebre ristorante Da Vittorio di Brusaporto,ha stregato la giuria con il suo piatto d'autore, An Artichoke Heart, simbolo di una filosofia gastronomica che guarda al futuro senza dimenticare le radici. La competizione, ideata da S.per scoprire e sostenere i giovani talenti più promettenti del panorama culinario mondiale, rappresenta uno dei momenti più attesi e prestigiosi per i professionisti under 30. Con il suo messaggio di sostenibilità e innovazione, il signature dish diha incarnato al meglio i valorimanifestazione, convincendo una giuria di grandi nomi dell'alta cucina italiana.