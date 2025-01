Unlimitednews.it - Terra dei Fuochi, Cedu condanna Italia “Grave rischio per la vita”

NAPOLI (ITALPRESS) – La Corte europea dei diritti dell’uomo hato lo Statono per “inerzia di fronte alle attività, spesso ad opera di gruppi criminali, di scarico, sotmento e incenerimento dei rifiuti in una vasta area al confine tra le province di Napoli e Caserta”. I giudici avrebbero riscontrato unper la salute e la“sufficientemente, reale ed accertabile”, come testimoniato dai numeri che in questi anni hanno documentato un drammatico aumento di casi di tumore tra i cittadini residenti nell’area interessata, la cosiddettadei. Laha dato all’due anni di tempo per introdurre nel suo ordinamento delle misure correttive che possano concretamente affrontare il fenomeno. A presentare il ricorso davanti alla Corte europea erano stati 41 cittadini e cinque associazioni campane.