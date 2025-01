Thesocialpost.it - “Speriamo non l’uccello!”. UnoMattina, siparietto a luci rosse e imbarazzo in studio: il video

Leggi su Thesocialpost.it

Undecisamente sopra le righe e che non è passato affatto inosservato, quello andato in scena nelel scorse ore nel corso del noto programma. Ospite della trasmissione, l’immunologo Franceschi che si è lasciato sfuggire una frase non proprio sobria: “non!”. Parole che hanno messo inil conduttore Massimiliano Ossini.Leggi anche: Messina, manovra pericolosa del camionista, che tenta la fuga: era senza patenteMentre stava parlando con l’immunologo Claudio Franceschi degli effetti dell’invecchiamento degli organi sul corpo umano, il conduttore gli ha chiesto di fare un esempio. Ed è arrivata la battuta del professore, che ha lasciato Ossini in grande difficoltà.Dopo qualche momento di, il programma è ripreso come nulla fosse, con gli utenti che si sono ovviamente scatenati nei commenti.