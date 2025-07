LIVE Alcaraz-Rublev 6-7 6-3 6-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | spagnolo avanti di un parziale

Il duello tra Alcaraz e Rublev a Wimbledon 2025 si infiamma, regalando un match ricco di emozioni e colpi spettacolari. Dopo due set combattuti, lo spagnolo si trova in vantaggio, ma il russo non molla e risponde colpo su colpo. La tensione cresce con ogni punto, mentre gli appassionati seguono in diretta questo spettacolo tennistico. Chi vincerà questa battaglia epica? Scopriamolo insieme, cliccando qui per aggiornare la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima e dritto Rublev. 15-0 Inizia senza rispondere l’iberico a una seconda. Alcaraz-Rublev 6-7(5), 6-3, 6-4! Con un’altra magia chiude il parziale lo spagnolo, che ha rischiato tantissimo ma è avanti 2-1! 40-0 Prima vincente. In un amen Alcaraz. 30-0 Ace (14°). 15-0 Ace (13°). 5-4 A quindici il russo. 40-15 Risposta nei piedi Alcaraz. 40-0 Stecca di rovescio lo spagnolo, che dovrà quindi andare a servire per il 3° set. 30-0 Kick e rovescio lungoriga di Rublev. 15-0 Ace centrale, il quarto. 5-3 Si allarga di pochissimo il dritto in cross difensivo del russo, che avrebbe girato anche questo scambio! Alcaraz consolida il break ma non fuga i dubbi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Rublev 6-7, 6-3, 6-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: spagnolo avanti di un parziale

In questa notizia si parla di: alcaraz - rublev - diretta - spagnolo

Sinner, attento a Rublev! Il russo è stato l’ultimo a battere il n.1, Alcaraz escluso. E due precedenti fanno toccare ferro… - Jannik Sinner è pronto a scrivere un'altra pagina della sua storia al Roland Garros 2025! Dopo una vittoria schiacciante contro Jiri Lehecka, il talentuoso italiano si prepara ad affrontare Andrey Rublev, l'unico giocatore capace di battere il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz.

#Alcaraz-#Rublev diretta #Wimbledon: segui l'ottavo di finale dello spagnolo live Vai su X

Ma la telecronista sul 9 sta bene? Elogia e fa il tifo per Alcaraz!o è una mia impressione?! Vai su Facebook

Alcaraz-Rublev diretta Wimbledon: segui l'ottavo di finale dello spagnolo live; Alcaraz-Rublev diretta 6-7 6-3 4-3: gli ottavi di finale a Wimbledon. Dove vederla in tv e streaming; Alcaraz-Rublev, la diretta degli ottavi di Wimbledon: 6-7, 6-3, 6-4, 1-1, anche Carlos tiene il turno a 0; Vavassori-Errani eliminati nel doppio misto.

Alcaraz-Rublev diretta Wimbledon: segui l'ottavo di finale dello spagnolo live - Il numero 2 del Ranking Atp in cerca della qualificazione ai quarti, per continuare la sua rincorsa ad uno storico tris nello Slam più prestigioso del Mondo ... msn.com scrive

Alcaraz-Rublev diretta 6-7 6-3: gli ottavi di finale a Wimbledon. Dove vederla in tv e streaming - Carlos Alcaraz scende in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon dove sfida il russo Andrej Rublev. Da msn.com