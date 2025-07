Nubifragio nel Milanese donna muore travolta da un albero Allerta in Sicilia per l' arrivo di un' eccezionale ondata di calore

Il primo weekend di luglio si è trasformato in un po’ di tutto: nubifragi devastanti nel Milanese e un’ondata di calore record in Sicilia. La violenta perturbazione ha causato tragicamente la morte di una donna di 63 anni a Robecchetto, travolta da un albero abbattuto dal maltempo. Intanto, l’allerta per il caldo estremo si intensifica, mettendo a dura prova intere regioni. È un’estate di contrasti estremi che richiede attenzione e preparazione.

Il primo week end di luglio caratterizzato dal maltempo al Nord conta una vittima: una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall’ondata di maltempo che nel pomeriggio di domenica ha investito la zona dell’ Alto Milanese. L'incidente è avvenuto a Robecchetto, piccolo comune agricolo in località Cascina Induno, in una zona boschiva.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nubifragio nel Milanese, donna muore travolta da un albero. Allerta in Sicilia per l'arrivo di "un'eccezionale ondata di calore"

