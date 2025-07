Futuro di Kean Sabatini | Napoli? La clausola è più per l’estero ma l’Arabia Saudita…

Il futuro di Moise Kean si fa sempre più incerto: tra l’interesse del Napoli, la clausola rescissoria da 232 milioni e le sirene dell’Arabia Saudita, il mercato si infiamma. Sandro Sabatini analizza le potenziali mosse e le sfide che attendono il giovane attaccante, sottolineando come tutto sia ancora in evoluzione. Riuscirà Kean a fare la scelta giusta per il suo cammino? Restate con noi per scoprirlo.

Le parole di Sandro Sabatini sul futuro di Moise Kean, in particolare sulla clausola rescissoria, l’interesse del Napoli e l’Arabia Saudita Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato ai microfoni di Radio Bruno la possibile trattativa che vede Moise Kean, attaccante della Fiorentina, vicino al Napoli. Sabatini ha sottolineato come la situazione sia ancora in divenire, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Futuro di Kean, Sabatini: «Napoli? La clausola è più per l’estero, ma l’Arabia Saudita…»

In questa notizia si parla di: sabatini - kean - napoli - clausola

L'ANALISI - Sabatini: "Kean? Solo il Napoli può pagare la clausola, ma non sarebbe titolare" https://ift.tt/EwQSM1e Vai su X

?Fino al 15 giugno l’ansia dei tifosi viola e di Stefano Pioli per Moise Kean, non accennerà a diminuire. Le voci sul suo futuro sono moltissime, e non si placano. Ieri era stato rilanciato un interesse del Napoli, che viene smentito dal quotidiano. I partenopei h Vai su Facebook

Il Napoli potrebbe pagare la clausola di Kean. Sabatini: Ho un grande dubbio; L'ANALISI - Sabatini: Kean? In Italia solo il Napoli può pagare la clausola, ma lì non sarebbe titolare; Sabatini: “Kean al Napoli? Non sarebbe titolare inamovibile, c’è Lukaku”.

"Il Napoli potrebbe pagare la clausola di Kean". Sabatini. "Ho un grande dubbio" - In un intervento radiofonico il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha espresso le sue perplessità sul possibile arrivo di Moise Kean al Napoli. Lo riporta msn.com

Sabatini su Kean: "Una valutazione troppo alta sarebbe impegnativa per lui" - Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Bruno della situazione di Moise Kean, ancora in bilico alla Fiorentina, accostato al Napoli, così come ad altre ... Riporta torinogranata.it