Proteste in Kenya attaccata la sede di Ong per i diritti umani

Un attacco inquietante scuote il Kenya: la sede della Commissione per i Diritti Umani è stata assaltata da uomini armati durante una conferenza stampa cruciale. Mentre il paese si prepara alle proteste storiche del 7 luglio, incentrate sulla difesa dei diritti civili, questa aggressione evidenzia le tensioni e le sfide ancora da affrontare per una società più giusta e rispettosa dei diritti umani. La lotta per la libertà e la giustizia non si ferma, e il mondo osserva…

La sede della Commissione per i diritti umani del Kenya (Khrc) è stata attaccata da una banda di uomini armati mentre era in corso una conferenza stampa alla vigilia delle proteste nazionali del 7 luglio contro il governo, una data storica per i diritti civili in Kenya. Come riferito da Afp, la Khrc stava tenendo una conferenza stampa per chiedere "la fine immediata degli arresti arbitrari, delle sparizioni forzate e delle esecuzioni extragiudiziali" quando è stata attaccata da 20 uomini, alcuni armati di bastoni. Per la giornata di domani la capitale Nairobi sarà blindata e il governo ha deciso di dispiegare anche l'esercito nazionale, oltre alla polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Proteste in Kenya, attaccata la sede di Ong per i diritti umani

