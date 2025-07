Incredibile Miura | in campo a 58 anni 40 stagioni tra i pro

Incredibile ma vero: Kazuyoshi Miura, a 58 anni, sta ancora incantando il calcio mondiale dopo 40 stagioni professionistiche! Nonostante i progressi nella medicina sportiva e nella preparazione fisica, pochissimi possono vantare una carriera così longeva e piena di successi. Con questa impresa, Miura non solo sfida il tempo, ma ridefinisce i limiti della resistenza umana nel calcio. Una leggenda che dimostra come la passione possa superare ogni ostacolo.

A questo punto, pur con tutti i miglioramenti della medicina sportiva e della preparazione fisica che stanno allungando le carriere di molti campioni in tutti gli sport, diventa difficile pensare che qualcuno possa battere il record appena ritoccato da Kazu Miura, attaccante giapponese visto in Italia con la maglia del Genoa a metà degli anni novanta. Kazuyoshi Miura ha infatti festeggiato la sua quarantesima (40!) stagione da calciatore professionista, partendo titolare e disputando il primo tempo della partita di quarta divisione giapponese con la maglia del suo Atletico Suzuka, dove gioca in prestito dallo Yokohama.

