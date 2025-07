Media Hamas chiede più aiuti e l' apertura del valico di Rafah

In un delicato balletto diplomatico, Hamas chiede aiuti e l'apertura del valico di Rafah, mentre negoziazioni indirette a Doha cercano di definire i meccanismi di un nuovo cessate il fuoco. La situazione rimane tesa e complessa, con ogni parte che cerca di avanzare verso una soluzione duratura. Riusciranno le trattative a portare stabilità in una regione segnata da anni di conflitto? Solo il tempo lo dirà .

Una fonte vicina ad Hamas e a conoscenza dei negoziati a Doha ha riferito al quotidiano qatariota Al Shark che il round di negoziati indiretti tra il movimento e Israele, che si tiene questa sera nella capitale del Qatar, Doha, discuterà i "meccanismi di attuazione" della nuova proposta di cessate il fuoco, sottolineando che il movimento "si concentrerà sulle osservazioni presentate nella sua risposta per migliorarla". Il funzionario ha detto che il leader di Hamas Khalil al-Haya guida la delegazione del movimento in questo round di negoziati e che Hamas "ha assicurato ai mediatori la sua disponibilità a condurre negoziati seri che portino a un accordo per porre fine definitivamente alla guerra". 🔗 Leggi su Quotidiano.net