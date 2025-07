Terzo acquisto del Napoli | Noa Lang! L’operazione può ritenersi completata

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, rafforzando la sua rosa con acquisti di livello. Dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, l’ultimo colpo in arrivo è Noa Lang del PSV, con un investimento di circa 28 milioni di euro più bonus e un 10% sulla futura rivendita. L’affare è ormai in fase di perfezionamento e promette di portare ulteriore entusiasmo in vista della prossima stagione, confermando le ambizioni da protagonista del club partenopeo.

Aurelio De Laurentiis fa sul serio e continua a potenziare il Napoli per la prossima stagione. Il terzo acquisto dell’estate del Napoli, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucc i, è ormai cosa fatta. Si tratta di Noa Lang del Psv. L’accordo tra le parti raggiunto è stato raggiunto da giorni per circa 28mln di euro comprensivi di bonus piĂą il 10% sulla futura rivendita. Da giorni le parti stanno formalizzando l’affare ed anche da questo punto di vista l’operazione può ritenersi completata. Lo scambio di documenti infatti è stato ultimato. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, tutti i documenti sono stati firmati e quindi ora evidentemente si attendono solo le visite mediche per l’ufficialitĂ . 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Terzo acquisto del Napoli: Noa Lang! L’operazione può ritenersi completata

