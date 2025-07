La Francia premia l’icona blasfema

La Francia sorprende ancora una volta premiando l’icona controversa Barbara Butch, DJ e attivista LGBT, nota per aver interpretato Gesù in una rievocazione provocatoria dell’Ultima Cena alle Olimpiadi. Un riconoscimento che accende il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti della satira. Continua a leggere per scoprire cosa cela questa scelta audace e le reazioni che sta generando.

Barbara Butch, la dj esponente Lgbt che impersonava Gesù nella discussa parodia dell’Ultima cena alle Olimpiadi, verrà insignita dall’Eliseo del titolo di cavaliere. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Francia premia l’icona blasfema

