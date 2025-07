Monsoni in Pakistan 72 morti negli ultimi dieci giorni

Le monsoni in Pakistan hanno devastato il paese negli ultimi dieci giorni, causando la tragica perdita di almeno 72 vite e ferendo oltre 130 persone. La furia delle piogge ha colpito duramente soprattutto i più giovani, con 34 bambini tra le vittime e 52 tra i feriti. La situazione rimane critica, richiedendo sforzi immediati per affrontare questa emergenza naturale. È fondamentale unire le forze per offrire assistenza e speranza a chi è stato colpito.

Le torrenziali piogge monsoniche hanno ucciso almeno 72 persone e ne hanno ferite più di 130 in tutto il Pakistan dal 26 giugno: lo ha reso noto l'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri. Almeno sei persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in incidenti legati alla pioggia nelle ultime 24 ore. Trentaquattro delle 72 vittime sono bambini, mentre 52 bambini risultano anche tra i feriti. La provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa ha registrato il numero più alto di morti, 28, seguita dal Punjab con 22 e dal Sindh con 15. I restanti decessi sono stati segnalati in altre parti del paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Monsoni in Pakistan, 72 morti negli ultimi dieci giorni

