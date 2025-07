Rapallo turista cade da finestra di un hotel di lusso | è morta

Un tragico incidente scuote Rapallo: una turista, ospite di un hotel di lusso, perde la vita cadendo dalla finestra, mentre si trovava in compagnia del marito. Le cause restano da chiarire, con tutte le piste ancora aperte. Cosa potrebbe aver portato a questa drammatica vicenda? La verità si svelerà solo con le indagini in corso, ma intanto il ricordo della vittima si fa spazio tra le ombre di questo doloroso episodio.

Da capire le motivazioni che avrebbero portato alla caduta della donna. Per ora non vi sono piste da escludere: ciò che è certo è che la donna si trovava in camera con suo marito al momento della tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rapallo, turista cade da finestra di un hotel di lusso: è morta

