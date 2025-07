Gattuso in Nazionale Donadoni | Può essere di grande aiuto …

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato dei rossoneri, di Luka Modric, di Allegri e non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gattuso in Nazionale, Donadoni: “Può essere di grande aiuto …”

In questa notizia si parla di: donadoni - gattuso - nazionale - essere

Calcio, le reazioni su Rino Gattuso CT della Nazionale: i dubbi di Donadoni e De Biasi - Le reazioni sulla nomina di Rino Gattuso come nuovo ct della Nazionale italiana hanno acceso un vivace dibattito tra esperti e tifosi.

#Calcio La Nazionale a #Gattuso. L'ex CT azzurro Donadoni a Radio1: "Scelta sorprendente; ma sono contento per lui, persona dal grande temperamento". De... Vai su Facebook

'Gattuso bravo ma non è la panacea', l'era Ringhio divide; La Nazionale si affida alla grinta di Gattuso, ma la scelta spacca il calcio italiano: «Ha carattere, ma non basta» ·; Donadoni: Italia, felice per Gattuso ma deve subito cambiare panni.

Donadoni: "Scelta Gattuso sorprende, ma sono contento" - Rino non ha magari una grandissima esperienza in questi termini, però è una persona collaudata. Si legge su informazione.it

Azzurri: Donadoni, "Scelta Gattuso sorprende ma sono contento" - MSN - Rino non ha magari una grandissima esperienza in questi termini, però ... Scrive msn.com