Matt Hardy | La WWE non è la AEW CM Punk non può fare quello che vuole

scatenato un acceso dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori, mettendo in luce le complesse dinamiche tra wrestler e promozioni come WWE e AEW. La sua partecipazione ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione e sulle scelte etiche nel mondo dello sport professionistico, dimostrando ancora una volta che in questo universo nulla è mai scontato.

Si è tenuta qualche giorno fa la piĂą recente edizione di Night of Champions, anche quest’anno locata nella calda Riyadh, in Arabia Saudita. A far discutere non poco è stata la partecipazione allo show, piĂą precisamente nel main event, di CM Punk. L’atleta di Chicago aveva in passato rilasciato delle pesanti dichiarazioni relative agli eventi in Arabia, esprimendo chiaramente la sua disapprovazione. La sua presenza nell’edizione di quest’anno ha decisamente attirato l’attenzione e, ancora una volta, diviso il pubblico e le opinioni. Le parole di Matt Hardy. Nell’ultimo episodio di Extreme Life Of Matt Hardy, la superstar TNA ha detto la sua relativamente alla suddetta controversia: “Punk ha una grande reputazione legata al farsi sentire quando si tratta di cose che non condivide o che disapprova. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Matt Hardy: “La WWE non è la AEW, CM Punk non può fare quello che vuole”

In questa notizia si parla di: matt - hardy - punk - fare

Matt Hardy accusa CM Punk: “Ha bloccato la mia presenza a Collision” - parola nelle decisioni che riguardavano la programmazione e le esibizioni dei talent. Hardy ha sottolineato come questa influenza abbia impedito la sua partecipazione a Collision, alimentando ulteriori tensioni tra i protagonisti del mondo wrestling.

Matt Hardy accusa CM Punk: "Ha bloccato la mia presenza a Collision" Vai su X

Matt Hardy accusa CM Punk: Ha bloccato la mia presenza a Collision; WWE: Jeff Hardy vuole ritirarsi contro CM Punk; La WWE aveva preparato una cintura speciale per CM Punk poi mai utilizzata.

Matt Hardy accusa CM Punk: “Ha bloccato la mia presenza a Collision” - Durante il suo periodo in AEW, CM Punk è stato spesso al centro di numerose polemiche, fino a essere infine licenziato dalla compagnia. Si legge su zonawrestling.net

Matt Hardy Believes CM Punk Will Be On His Best Behavior In WWE - Yahoo - On the latest episode of The Extreme Life of Matt Hardy, the All Elite Wrestling star spoke on CM Punk’s WWE return and said he ... Lo riporta yahoo.com