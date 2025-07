Treno Italo colpito da fulminefermo sulla Milano-Bologna

Un treno Italo in collegamento tra Milano e Roma è stato colpito da un fulmine, causando una sosta imprevista vicino a Melegnano. La tempesta ha provocato ritardi vari tra 25 e 70 minuti, coinvolgendo anche altri convogli. La situazione sta richiedendo un trasbordo dei passeggeri in linea, una procedura complessa che mira a garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Un Italotreno in collegamento tra Milano e Roma è fermo sulla linea che unisce il capoluogo lombardo a Bologna, all'altezza di Melegnano, perché è stato colpito da un fulmine. Sarebbero accodati anche alcuni convogli di altre società ferroviarie e i ritardi accumulati sono tra i 25 e i 70 minuti. Il treno si sarebbe fermato all'improvviso e, secondo quanto si è appreso, si potrebbe avviare un trasbordo dei viaggiatori 'in linea', una procedura che comporta anche il blocco della linea da Sud a Nord. Il treno per raccogliere i viaggiatori è in arrivo. Secondo quanto si è appreso, la società rimborserà l'intero costo del biglietto, più sarà dato un buono pari all'intero costo del biglietto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Treno Italo colpito da fulmine,fermo sulla Milano-Bologna

