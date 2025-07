Accoltellato a morte da figlio adottivo

Una tragedia sconvolge Luino, in provincia di Varese, dove un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato brutalmente accoltellato a morte dal suo stesso figlio adottivo, 25 anni. L’episodio, avvenuto in un’abitazione locale, ha portato all’arresto del giovane poco dopo l’aggressione. Mentre i soccorritori non sono riusciti a salvare la vittima, le cause di questa drammatica vicenda sono ancora da chiarire, lasciando la comunità sgomenta e alla ricerca della verità.

22.09 Un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato accoltellato in un'abitazione a Luino, in provincia di Varese, da uno dei due figli adottivi. Il giovane, 25 anni, si sarebbe poi allontanato dall'abitazione venendo rintracciato poco dopo dai Carabinieri della compagnia cittadina. Il 57enne è morto nonostante i tentativi di rianimarlo del personale sanitario. Il gioIl giovane è stato portato in caserma. Da chiarire le cause dell'accaduto.Parrebbe che il 25enne avrebbe colpito il padre al culmine di una lite. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: accoltellato - morte - figlio - adottivo

Omicidio a Palermo, uomo accoltellato a morte in strada - Un uomo di circa 40 anni è stato ucciso a coltellate in viale dei Picciotti a Palermo. La vittima, probabilmente un cittadino straniero senza documenti, è stata trovata con ferite al torace e all’addome.

Cittadino svizzero ucciso a Luino; Ucciso a Luino un 57enne svizzero, dal figlio adottivo; Accoltella e uccide il padre adottivo durante una lite e scappa: fermato 25enne.

Accoltellato dal figlio adottivo nel Varesotto, morto 57enne - L’episodio si sarebbe verificato al culmine di una lite familiare ... Come scrive msn.com

Accoltellato dal figlio adottivo nel Varesotto, morto 57enne. «Ipotesi lite tra i due» - Un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato accoltellato in un'abitazione di via Vittorio Veneto a Luino, in provincia di Varese, dopo le 19. Riporta msn.com