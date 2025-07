NASPI precari scuola con contratto scaduto il 30 giugno meglio affrettarsi a presentare la domanda | da quando decorre indennità di disoccupazione Pillole di Question Time

Se sei un precario della scuola con contratto scaduto il 30 giugno, è fondamentale agire in fretta: la NASpI può essere richiesta solo entro determinati termini, e la decorrenza dell’indennità dipende dalla tempestività di presentazione della domanda. Durante il question time del 30 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento di Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua, sono stati chiariti i dettagli cruciali per accedere a questa prestazione. Per garantirti il diritto all’indennità, non perdere tempo e affrettati a presentare la tua domanda…

Nel question time del 30 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua, è stato affrontato un aspetto tecnico legato all’accesso alla NASpI. In particolare, è stata chiarita la questione relativa alla decorrenza dell’indennità in base ai tempi di presentazione della domanda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: naspi - scuola - precari - giugno

Fine scuola 2025, scade il contratto dei supplenti: scrutini, esami, Naspi, punteggio GPS, anno valido per concorsi e abilitazione. GUIDA - Fine scuola 2025, un momento di grande attesa per docenti, studenti e famiglie. Con la conclusione delle lezioni tra giugno 6 e 10, si apre il countdown verso un nuovo anno scolastico, con molte incognite sui contratti dei supplenti e le opportunità di crescita professionale.

Disoccupazione NASPI 2025 precari scuola: come funziona iscrizione alla piattaforma digitale SIISL. RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) rappresenta uno strumento fondamentale per i lavoratori precari della scuola che si trovano senza... Vai su Facebook

Disoccupazione NASPI 2025 precari scuola: come funziona iscrizione alla piattaforma digitale SIISL. RISPOSTE AI QUESITI; NASPI precari scuola con contratto scaduto il 30 giugno, meglio affrettarsi a presentare la domanda: da quando decorre indennità di disoccupazione. Pillole di Question Time; Naspi 2025 per precari e supplenti al 30 giugno: guida a requisiti e domanda.

Disoccupazione NASPI 2025 precari scuola: come funziona iscrizione alla piattaforma digitale SIISL. RISPOSTE AI QUESITI - Indennità di disoccupazione NASPI 2025: i precari scuola con contratto scaduto lo scorso 30 giugno sono alle prese con il procedimento per i pagamenti. Come scrive orizzontescuola.it

NASpI 2025 precari scuola: come si calcola l’importo e quando comincia a ridursi. Pillole di Question Time - Nel question time del 30 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua, è stata esaminata in modo dettagliato la struttura dell’indenn ... Riporta orizzontescuola.it