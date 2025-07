Corinaldo ancora nessuna traccia di Cavallari

Da Corinaldo ancora nessuna traccia di Andrea Cavallari, il giovane condannato per la tragica strage che costò la vita a sei persone. Dopo un permesso premio, era uscito dal carcere di Bologna e non ha più fatto ritorno, lasciando dietro di sé un mistero che inquieta l’intera comunità. La sua fuga solleva molte domande e intensifica l’attenzione su un episodio che ha sconvolto tutti.

Ancora nessuna traccia di Andrea Cavallari, il 26enne condannato insieme ad altri complici per la strage di Corinaldo, in cui persero la vita sei persone. Grazie a un permesso premio del tribunale di Sorveglianza, era uscito giovedì scorso dal carcere di Bologna - con i suoi familiari e senza la scorta della polizia penitenziaria - per andare a discutere la tesi di laurea. Non è più rientrato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corinaldo, ancora nessuna traccia di Cavallari

