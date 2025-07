Wimbledon Alcaraz conquista i quarti di finale | battuto Rublev al quarto set

In un emozionante match a Wimbledon, Carlos Alcaraz dimostra ancora una volta la sua determinazione conquistando i quarti di finale contro Andrej Rublev, grazie anche ai 22 ace serviti. La sua vittoria alimenta la resa dei conti con Jannik Sinner, che domani affronta Grigor Dimitrov in un match che promette scintille. La corsa verso il titolo infatti si infiamma, e il torneo regala ancora grandi sorprese.

Grazie anche ai 22 ace Carlos Alcaraz vince l'ottavo di finale di Wimbledon contro Andrej Rublev. Continua la lotta a distanza con Jannik Sinner; domani l'italiano sarà impegnato contro Grigor Dimitrov.

In questa notizia si parla di: wimbledon - alcaraz - finale - rublev

