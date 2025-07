Calhanoglu e le sue vacanze tra relax palestra e voci di mercato | ai più attenti non è sfuggito quel dettaglio sul suo polpaccio! – FOTO

Hakan Calhanoglu, tra relax, allenamenti e rumors di mercato, cattura l’attenzione di tutti. Mentre si prende una pausa rigenerante, non passa inosservato un dettaglio sul suo polpaccio che alimenta speculazioni. La sua estate, tra vacanze e incertezza professionale, si arricchisce di nuovi capitoli: scopriamo insieme cosa bolle in pentola per il talentuoso centrocampista turco.

Calhanoglu e le sue vacanze tra relax, palestra e voci di mercato: ai più attenti non è sfuggito quel dettaglio sul suo polpaccio! Le ultime. Hakan Calhanoglu si gode le vacanze, ma resta protagonista fuori dal campo. Il centrocampista classe 1994, al centro delle voci sul calciomercato Inter che lo vedrebbero sempre più vicino al Galatasaray, ha anticipato la pausa estiva rispetto ad altri compagni a causa di un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare il Mondiale per Club. L’ex giocatore del Milan, infatti, ha riportato un risentimento al soleo della gamba destra alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e il River Plate, come confermato da una risonanza magnetica svolta a Seattle. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu e le sue vacanze tra relax, palestra e voci di mercato: ai più attenti non è sfuggito quel dettaglio sul suo polpaccio! – FOTO

In questa notizia si parla di: vacanze - voci - calhanoglu - relax

Calhanoglu diventa un caso, le vacanze ad Istanbul e gli indizi social alimentano le voci: ecco la posizione dell’Inter e lo stato della trattativa col Galatasaray - Hakan Calhanoglu torna a far parlare di sé, tra vacanze a Istanbul e indizi social che alimentano i sospetti di un possibile addio all’Inter.

Gazzetta - Le voci della trattativa tra Simone Inzaghi e l’Al Hilal andavano avanti da un mese. L’Inter ha ritenuto fuori luogo l’ammissione pubblica dell’offerta araba, infatti l’allenatore piacentino negli ultimi due mesi era abbastanza diverso, più nervoso e più in Vai su Facebook

Calhanoglu e le sue vacanze tra relax, palestra e mercato; Calhanoglu, non solo mercato: allenamento in palestra durante le vacanze.

Hakan Calhanoglu rompe il silenzio sul suo futuro - MSN - Le voci di un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu al Bayern Monaco si erano fatte troppo insistenti negli ultimi giorni. msn.com scrive

Inter, Calhanoglu spegne le voci: "Sono estremamente felice qui e voglio vincere ancora" - TUTTOmercatoWEB.com - Hakan Calhanoglu ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi dell'Inter e gli appassionati di calcio dopo le recenti voci su un suo addio ai. Lo riporta tuttomercatoweb.com