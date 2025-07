tuffi raffaele pelligra ottavo nella finale dalla piattaforma a bolzano

Nell’ultima giornata del Meeting internazionale di tuffi a Bolzano, Raffaele Pelligra ha portato in alto il vessillo azzurro, conquistando un ottimo ottavo posto nella finale dalla piattaforma. Con un punteggio di 305.30, il giovane tuffatore ha dimostrato determinazione nonostante alcune imprecisioni nelle rotazioni più rischiose. Un risultato che sottolinea il suo potenziale e il cammino verso l’eccellenza nel panorama internazionale.

Ultima giornata di gare nel Meeting internazionale di tuffi a Bolzano. Una presenza per gli azzurri limitata quest’oggi, considerando le quattro finali andate in scena. Solo Raffaele Pelligra era in gara nella sfida dalla piattaforma e il tuffatore tricolore ha concluso in ottava posizione col punteggio di 305.30. Una rotazione in cui degli errori gravi ci sono stati nelle esecuzioni del triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato (39.60) e del triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (34.50). Miglior tuffo è stato quello conclusivo, ovvero il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (65. 🔗 Leggi su Oasport.it