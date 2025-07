FOTO – Calhanoglu oltre al mercato allenamenti per l’infortunio!

Le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu si fanno sempre più insistenti, ma il centrocampista sembra concentrato sulle vacanze e sui suoi allenamenti di recupero. Una recente foto su Instagram rivela il suo impegno anche lontano dal campo: l’infortunio muscolare che lo ha colpito nella notte di Monaco di Baviera rischia di influenzare la sua stagione. In attesa di aggiornamenti ufficiali, tutti gli sguardi sono puntati sul suo ritorno in campo e sui prossimi sviluppi.

Le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu si rincorrono e sono incessanti, ma il giocatore sembra non pensarci in questo momento in vacanza. Una foto su Instagram racconta perfettamente il suo problema. INFORTUNIO – Nella notte di Monaco di Baviera Hakan Calhanoglu è uscito prima dal campo per un presunto infortunio muscolare. Sarebbe stato il quinto della stagione, in quel caso è stato Kristjan Asllani ad entrare in campo sul risultato di 3-0 per il Psg. Dal 31 maggio il turco non ha più giocato, si è presentato negli Stati Uniti per il Mondiale per Club ma è andato via prima a causa del problema al polpaccio.