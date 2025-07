Rugby Italia priva del suo capitano per il secondo Test Match in Sudafrica

La Nazionale italiana di rugby si prepara ad affrontare il terzo e decisivo Test Match del Tour Estivo Africa 2025 senza il suo capitano, un’assenza che potrebbe influenzare le sorti della sfida. Dopo l’esordio vittorioso in Namibia e la difficile sconfitta contro i Springboks, gli azzurri sono pronti a rispondere sul campo di Port Elizabeth. Gonzalo Quesada dovrà fare affidamento sulle forze del team per superare questa nuova sfida.

La Nazionale italiana di rugby sarà priva del proprio capitano nel terzo ed ultimo Test Match del Tour Estivo Africa 2025: gli azzurri, vittoriosi all’esordio in Namibia, hanno poi perso in Sudafrica per 42-24 e sabato 12 luglio alle ore 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium di Porth Elizabeth sfideranno nuovamente gli Springboks. Il commissario tecnico dell’Italia, Gonzalo Quesada, dovrà però fare a meno del giocatore che egli stesso aveva designato quale capitano azzurro per questa finestra internazionale: sarà indisponibile per infortunio, infatti, Giacomo Nicotera. L’esito degli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto il capitano azzurro, infatti, hanno confermato un trauma costale, che gli impedirà di scendere in campo sabato prossimo: nelle prossime ore Quesada dovrà decidere se convocare un altro giocatore al suo posto o presentarsi alla sfida con gli effettivi al momento disponibili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Italia priva del suo capitano per il secondo Test Match in Sudafrica

In questa notizia si parla di: capitano - rugby - italia - priva

Rugby, il triestino Giacomo Nicotera è capitano della Nazionale nel tour estivo - Il triestino Giacomo Nicotera, talento emergente e leader nato, sarà il capitano della Nazionale Italiana Maschile nel Tour Estivo 2025 di Italrugby.

Luca Zaia: “Il #Veneto si conferma la regione con la migliore performance sanitaria d’Italia, come illustrato oggi a Roma da Crea" Vai su Facebook

Le reazioni della stampa estera dopo il primo match tra Sudafrica e Italia; Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra-Italia 47-24, nella ripresa Azzurri travolti dai “Red rose”; Italia senza Marin: quali sono le possibili alternative ai centri.

Rugby, Sudafrica-Italia, N. Cannone: "Io capitano? Un sogno" - "Credo non ci sia palcoscenico migliore per poter aver l'onore di ricevere i gradi da capitano: sono molto felice, voglio ringraziare lo staff per avermi dato questa opportunità in una partita così im ... Scrive napolimagazine.com

La prima volta di Cannone. "Io capitano orgoglioso. Un onore con il tricolore» - Il fiorentino, seconda linea del Benetton, guiderà gli azzurri contro il Sudafrica. Come scrive msn.com