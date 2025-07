Italian Day a Wimbledon | gli orari esatti di Sinner Sonego e Cobolli nel lunedì degli ottavi

L’attesa è alle stelle a Wimbledon 2025, dove l’Italia sogna ancora con i tre azzurri in corsa nel singolare maschile. Domani, il grande appuntamento con Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli: orari, sfide e pronostici per vivere da protagonisti questa giornata indimenticabile. Scopriamo insieme gli orari esatti e le emozioni che ci aspettano nel lunedì degli ottavi!

L'Italia è rimasta in corsa soltanto nel torneo di singolare maschile a Wimbledon 2025: domani scenderà in campo la parte alta del tabellone e saranno protagonisti tutti i tre azzurri qualificati agli ottavi di finale, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Jannik Sinner, accreditato della testa di serie numero 1, affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 19 del seeding, nel terzo match in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane, che inizierà dopo le sfide De Minaur-Djokovic ed Andreeva-Navarro. Lorenzo Sonego, invece, sfiderà la testa di serie numero 10, lo statunitense Ben Shelton: i due saranno i protagonisti del secondo match previsto sul Court 1 a partire dalle ore 14.

