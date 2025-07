Kolo Muani resta alla Juve? Psg Tudor giocatore e club bianconero | cosa pensano tutte le parti coinvolte Posizioni a confronto ecco la situazione

Il futuro di Randal Kolo Muani alla Juventus è ancora avvolto da incertezze e confronti tra le parti coinvolte. Dopo un finale di stagione brillante e prestazioni di rilievo al Mondiale per Club, i bianconeri puntano a confermarlo, mentre PSG e Tudor valutano le rispettive strategie. Quali sono le reali intenzioni e i possibili scenari? Scopriamo insieme le posizioni a confronto e le ultime novità su questa intricata trattativa.

Il calciomercato Juve continua a lavorare con insistenza per assicurarsi la permanenza di Randal Kolo Muani. Dopo l'ottimo finale di stagione e le brillanti prestazioni al Mondiale per Club, trattenere l'attaccante francese è diventata una priorità per la dirigenza bianconera. Tuttavia, come riportato dal giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, la trattativa con il Paris Saint-Germain è tutt'altro che semplice e si trova in una fase di stallo strategico.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Juventus-Kolo Muani: pressing sul PSG per trattenerlo Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo ‘X’, i bianconeri stanno spingendo per trovare una soluzione che permetta all’attaccante di restare a Torino #SpazioJ #KoloMuani #PSG Vai su Facebook

Victor Osimhen resta un obiettivo concreto della Juventus, anche senza Giuntoli ? Secondo Sky Sport, in caso di cessione di Vlahovic, i dirigenti bianconeri insisteranno per il bomber nigeriano e proveranno a trovare un'intesa anche per Kolo Muani La cla Vai su X

Juve, rivoluzione offensiva: David c’è, Sancho quasi, grana Vlahovic; Kolo Muani resta alla Juventus, accordo col PSG: la situazione tra Mondiale per Club e prossima stagione; Juve-Sancho, sono ore decisive. Kolo Muani da fare in fretta.

Calciomercato: Juventus, Sancho si avvicina e Kolo Muani si allontana, il Milan sceglie il vice-Theo - L'Inter pensa a Carnesecchi se dovesse perdere Sommer, idea Piccoli per la Fiorentina se Kean dovesse andar via, Joao Felix dopo il flop in rossonero può tornare al Benfica ... Da sport.virgilio.it

Kolo Muani Juve, cresce l’ottimismo: ecco i motivi che spingono l’attaccante francese alla permanenza in bianconero. Gli ultimi aggiornamenti - Che cosa filtra in casa bianconera Le trattative tra il mercato Juventus ed il Paris Saint ... Riporta juventusnews24.com