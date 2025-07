Concorso PNRR 1 | ecco le GM integrate con gli idonei fino al 30% dei posti In aggiornamento

Le graduatorie del concorso PNRR 1 si arricchiscono di nuove opportunità grazie a una recente norma che consente l'integrazione degli elenchi con candidati idonei fino al 30% dei posti disponibili. L’USR Sicilia è il primo a pubblicare gli elenchi aggiornati, aprendo nuove strade per i candidati in attesa di assunzione. Scopri come questa novità può fare la differenza nel tuo percorso professionale nel settore scuola.

Le graduatorie del concorso scuola PNRR 1 si ampliano. Una nuova norma permette di integrare gli elenchi con i candidati idonei fino al 30% dei posti a bando, offrendo nuove opportunità di assunzione. L'USR Sicilia è il primo a pubblicare gli elenchi aggiornati. La novità del Decreto Scuola Il recente Decreto Scuola, convertito in legge,

