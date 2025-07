Frattesi Inter nessuna offerta concreta | ecco come Chivu lo ha convinto a restare a Milano! L’intenzione del centrocampista è chiara

l’intervento di Chivu, che con parole sincere e strategie mirate ha saputo rassicurarlo sull’importanza del progetto nerazzurro. Frattesi, così, ha deciso di mettere da parte le voci di mercato e concentrarsi sul suo futuro con l’Inter, mostrando grande determinazione nel voler contribuire al successo della squadra. La sua scelta segna un momento di stabilità e fiducia per il club meneghino.

Frattesi Inter, nessuna offerta concreta: ecco come Chivu lo ha convinto a restare a Milano! Ecco l’intenzione del centrocampista italiano. Davide Frattesi non si muoverà dal calciomercato Inter, almeno per il momento. Il centrocampista classe 1999, reduce da un’operazione chirurgica per risolvere un problema di ernia inguinale, è determinato a rilanciarsi in vista della prossima stagione. A convincerlo definitivamente a restare è stato Cristian Chivu, il nuovo allenatore dei nerazzurri, che vede in lui un elemento chiave per il progetto tecnico. Nonostante il mercato sia ancora lungo e aperto a sorprese, al momento per Frattesi non è arrivata alcuna proposta concreta. 🔗 Leggi su Internews24.com