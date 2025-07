L' ultima di Avs | Cucchi contro prefetto e questore di Udine Rizzetto | imbarazzante e penosa

L'ultima di AVS, con Cucchi protagonista, si conferma nel vortice delle polemiche politiche italiane. La senatrice Ilaria Cucchi non risparmia critiche ai rappresentanti delle istituzioni udinesi, Prefetto e Questore, denunciando atteggiamenti imbarazzanti e penosi. Ma questa volta, il fuoco incrociato si sposta su figure di alto livello, tra cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Un confronto che promette ulteriori sviluppi e che svela le tensioni ancora irrisolte nel panorama politico nazionale.

Ne arriva un'altra dagli esponenti di Avs. L'ultima polemica è di Ilaria Cucchi, senatrice del partito guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che si scaglia contro Lione e Farinacci, prefetto e questore di Udine: "Osservate bene queste foto. Molti di voi riconosceranno il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Qualcuno forse si ricorderĂ di un altro ministro, che gli siede accanto; quello dei rapporti con il Parlamento. Si chiama Luca Ciriani, se non ne avete mai sentito parlare non preoccupatevi. Il problema è piĂą suo che vostro. In ogni caso, non è tra i protagonisti di questa storia.