F1 Benedetto Vigna | Stiamo discutendo il contratto con Vasseur c’è tempo per definire tutto

Momento cruciale per la Scuderia Ferrari: mentre Benedetto Vigna e Vasseur sono alle prese con la definizione di un nuovo contratto, l'attenzione si concentra anche sui risultati in pista. Dopo il GP di Silverstone, il team si trova a dover riconsiderare strategie e obiettivi per tornare competitivo nel campionato 2025. La sfida è tutta da affrontare, ma la passione e l’impegno non mancano mai. È tempo di sorridere e guardare avanti verso nuove vittorie.

Non è arrivato il risultato che la Ferrari sperava al termine del GP di Gran Bretagna, dodicesima t appa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone le due Rosse non hanno centrato l'obiettivo "top-3", con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc molto attardato e solo 14° per una strategia che fin dall'inizio si è rivelata poco efficace, in considerazione delle variazioni meteorologiche della giornata in Inghilterra. Presente in questo week end a seguire l'andamento del fine-settimana del Cavallino Rampante anche il CEO della azienda nostrana, Benedetto Vigna. Il tema di discussione non ha riguardato le prestazioni della Rossa, quanto le mosse sul futuro dell'asset gestionale del Reparto Corse.

