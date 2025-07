Media emergenza ambulanze a Ibiza per colpa delle discoteche

L’isola di Ibiza, celebre per le sue discoteche e il fervore estivo, si trova di fronte a una crisi crescente: il servizio di ambulanze è sotto pressione a causa dell’aumento delle chiamate di emergenza legate all’uso di droghe nei club. Con fino a un terzo delle richieste provenienti dai locali più affollati, la situazione mette in discussione la capacità di garantire sicurezza. La sfida è ora trovare un equilibrio tra divertimento e protezione, affinché l’isola possa continuare a brillare senza compromessi.

Il servizio di ambulanze dell'isola spagnola di Ibiza, presa d'assalto dai turisti nei mesi estivi, denuncia di essere a rischio collasso a causa delle frequenti chiamate per assistere i frequentatori delle discoteche che hanno brutte esperienze con le droghe. Il sindacato locale delle ambulanze, scrive il Guardian, afferma che fino a un terzo delle chiamate di emergenza riguardano i club, il più grande dei quali ha una capienza fino a 10.000 persone, e sono in gran parte legate alla droga. Il sindacato invita i proprietari dei club a stipulare contratti con servizi di ambulanza privati. "È inconcepibile che aziende con un fatturato di milioni di euro all'anno non possano fornire questo servizio che sta saturando i servizi di emergenza a spese della popolazione locale", ha detto a elDiario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, emergenza ambulanze a Ibiza per colpa delle discoteche

In questa notizia si parla di: ambulanze - emergenza - ibiza - discoteche

