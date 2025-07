Accoltellato dal figlio nel Varesotto morto 57enne

Una tragica vicenda scuote il cuore del Varesotto: un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato brutalmente accoltellato nel suo domicilio da uno dei figli adottivi, lasciando la comunità sgomenta. Dopo un tentativo di rianimazione fallito, le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per arrestare il giovane. Un episodio che solleva profonde domande su famiglia e violenza domestica, lasciando un ricordo doloroso e un’ombra lunga sulla città di Luino.

Un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato accoltellato in un’abitazione di via Vittorio Veneto a Luino, in provincia di Varese, dopo le 19.30 da uno dei due figli adottivi. Il giovane, 25 anni, si sarebbe poi allontanato dall’abitazione venendo rintracciato poco dopo dai carabinieri della compagnia cittadina. Il 57enne è morto nonostante i tentativi di rianimarlo del personale sanitario. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Accoltellato dal figlio nel Varesotto, morto 57enne

