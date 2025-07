Forza Italia continua a spingere per lo ius scholae Il messaggio di Tajani | paura è debolezza

il segretario Tajani, evidenziando come l’ostruzionismo sulla cittadinanza rifletta paura e debolezza politica. La questione dello ius scholae accende un acceso scontro tra Forza Italia e Lega, rischiando di far esplodere tensioni più profonde all’interno della maggioranza. Mentre la premier Meloni cerca di mantenere l’unità, il dibattito si infiamma, rivelando quanto questa battaglia sia più di una semplice proposta legislativa, ma un vero e proprio fronte di confronto politico.

Sul tema cittadinanza si accende ancora lo scontro in maggioranza e le scintille tra Forza Italia e Lega rischiano di appiccare qualcosa di più grande che, finora, neanche la premier Giorgia Meloni è riuscita a spegnere. Il nodo è sempre quello dello ius scholae: Forza Italia propone il diritto alla cittadinanza dopo dieci anni di scuola in Italia, ma il rifiuto degli alleati è categorico. Il nuovo botta e risposta lo innesca, ancora una volta, il vicepremier Antonio Tajani, che a passare per quello che cambia idea al primo 'rimprovero' non ci sta, e neanche al secondo o al terzo. "Vorrei convincere i nostri alleati e i cittadini - rilancia il segretario di Forza Italia intervistato da Bruno Vespa al Forum in Masseria -, non siamo pericolosi lassisti, né deboli, ma l'esatto contrario". 🔗 Leggi su Iltempo.it