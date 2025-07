Lula non restiamo indifferenti di fronte al genocidio a Gaza

In un momento di grande tensione internazionale, le parole di Lula risuonano come un appello alla coscienza globale: non possiamo restare indifferenti di fronte alle sofferenze innocenti a Gaza. Mentre condanniamo senza esitazioni le azioni terroristiche di Hamas, dobbiamo anche riconoscere l'urgenza di fermare il genocidio e le tragedie umanitarie causate da Israele. È il momento di unire le voci per chiedere pace e giustizia, perché il silenzio non è più ammesso.

"Assolutamente nulla giustifica le azioni terroristiche perpetrate da Hamas. Ma non possiamo rimanere indifferenti al genocidio praticato da Israele a Gaza, all'uccisione indiscriminata di civili innocenti e all'uso della fame come arma di guerra". Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, aprendo il vertice del Brics, a Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lula, non restiamo indifferenti di fronte al genocidio a Gaza

