Maltempo treno Italo colpito da un fulmine | rallentamenti fino a un’ora

Il maltempo continua a creare scompiglio sui binari italiani: un treno Italo è stato colpito da un fulmine, causando rallentamenti fino a un’ora e preoccupazioni crescenti tra i passeggeri bloccati a bordo. La scarica elettrica ha infatti compromesso il sistema, lasciando molti in attesa di aggiornamenti. La situazione resta critica mentre si cerca di ripristinare la normalità e garantire la sicurezza di tutti.

Intanto, cresce l'apprensione per i passeggeri che sarebbero bloccati all'interno di un convoglio in cui non funzionano i servizi. Probabilmente questo problema è dovuto proprio alla scarica elettrica causata dal fulmine che ha messo fuori uso il sistema elettrico del mezzo di trasporti.