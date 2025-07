Barbara Pedrotti approda a Rai Sport | un passato da velina e da tronista

Barbara Pedrotti, ex velina e tronista, ora approda a Rai Sport come giornalista e speaker, portando con sé un mix di fascino e competenza. La sua carriera ha subito una svolta inattesa a causa di un infortunio, ma la passione per lo sport non si è mai spenta. Ora, pronta a conquistare il pubblico televisivo, Barbara si prepara a scrivere un nuovo capitolo, dimostrando che le sfide sono l’inizio di grandi avventure.

Tutto quello che c'è da sapere su Barbara Pedrotti, la giornalista sportiva e speaker che è pronta ad iniziare una nuova avventura con Rai Sport. Sarebbe potuta stare dall'altra parte. Essere lei la campionessa di fama nazionale, o chissà, magari addirittura mondiale, di cui i giornalisti sportivi narrano geste ed imprese attraverso il piccolo schermo. Un serio problema al ginocchio, tuttavia, le ha sbarrato le porte del mondo dello sport, impedendole, di fatto, d'intraprendere la carriera agonistica che sognava sin da piccola.

