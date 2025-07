WWE | Sono di Jey Uso Kross e R-Truth le maglie più vendute di giugno

Le maglie di Jey Uso, Kross e R-Truth sono state le più vendute di giugno, riflettendo la loro crescente popolarità tra i fan WWE. Oltre ai numeri sui social e agli ascolti TV, il merchandising rappresenta un indicatore chiave di successo. È stato così negli anni Novanta con Steve Austin e, più recentemente, con star come LA Knight, prima che...

Ci sono diversi indicatori che possono essere monitorati per valutare la popolarità di un wrestler: i suoi numeri sui social media, gli spettatori medi dei segmenti tv che lo vedono coinvolto, la reazione dei fan nelle arene. Ma sicuramente uno dei più importanti è il merchandising, e in particolare il numero di magliette vendute. È stato così negli anni Novanta per Steve Austin, ma più di recente anche, ad esempio, per LA Knight, prima che ricevesse un push verso il main event. E per il mese di giugno, la top tre delle magliette più vendute in WWE è davvero interessante. Podio inaspettato. Come ogni mese, infatti, Wrestlenomics ha pubblicato la classifica delle 10 magliette più vendute nell’ultimo mese sullo shop della WWE, e in mezzo a nomi scontati come John Cena e Roman Reigns, ci sono delle grosse sorprese, soprattutto nelle prime tre posizioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net