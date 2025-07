Uomini e Donne | Marco Paolo Filippin condannato a 11 anni di reclusione

Il mondo dello spettacolo e del dating show è scosso da una notizia choc: Marco Paolo Filippin, noto ex tronista di Uomini e Donne, è stato condannato a quasi 12 anni di carcere. L’accusa? Truffa aggravata e bancarotta fraudolenta legate alla sua attività imprenditoriale. La vicenda coinvolge decine di clienti del Nord-Est, lasciando il pubblico sbigottito di fronte a questa drammatica svolta. Ma cosa ha realmente portato a questa condanna?

Marco Paolo Filippin, ex volto del dating show Uomini e Donne, è stato condannato dal Tribunale di Pordenone a 11 anni e 9 mesi di reclusione per truffa aggravata e bancarotta fraudolenta. L’ex tronista, oggi 62enne e originario di Artegna, è stato riconosciuto colpevole di aver gestito in modo illecito la sua azienda di arredamento, incassando acconti e caparre per forniture mai consegnate. Il caso riguarda decine di clienti del Nord-Est e un danno stimato in oltre 280.000 euro. Uomini e Donne, chi è Marco Paolo Filippin: da tronista a imprenditore. Filippin ha partecipato al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi nella stagione 20072008, uscendo presto di scena dopo una serie di battibecchi con le corteggiatrici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Marco Paolo Filippin condannato a 11 anni di reclusione

