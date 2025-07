Serie A Women | il Milan si prepara al via con la nuova coppa

L'edizione 202526 della Serie A femminile, ribattezzata Serie A Women, partirà a fine agosto con la Women's Cup: Milan pronto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A Women: il Milan si prepara al via con la nuova coppa

Roma Femminile, il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup. Il 5 ottobre l’inizio del campionato - La stagione 2025/26 della Roma Femminile si prospetta ricca di emozioni e novità. Dopo l’entusiasmante debutto della Serie A Women’s Cup il 24 agosto, le giallorosse sono pronte a scendere in campo per una nuova avventura nel massimo campionato, che prenderà il via il 5 ottobre.

Serie A Women's Cup, sorteggiati i gironi e il calendario. Si parte il 23/24 agosto, Juve nel gruppo A - Nella giornata di oggi è stata svelata la Serie A Women's Cup, nuova competizione del calcio femminile italiano che farà da antipasto al campionato vero e proprio. Riporta tuttojuve.com

Serie A Women’s Cup: la Ternana sfiderà Roma, Milan e Sassuolo - La stagione della Ternana Women comincerà ufficialmente nel weekend del 23 e 24 agosto al Moreno Gubbiotti di Narni con la Serie A Women’s Cup. Secondo informazione.it