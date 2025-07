Galatasaray su Svilar la Roma si cautela | Massara punta Falcone

Mentre il mercato si anima, la Roma si muove con intelligenza, puntando a rafforzare ogni reparto per tornare in Champions League dopo anni di attese. Con Gasperini pronto a guidare il progetto, i giallorossi cercano di costruire una squadra competitiva, strategicamente equilibrata e determinata. La sfida è appena iniziata: il futuro della Roma si scrive ora, e la campagna acquisti promette grandi emozioni.

La prima fase del calciomercato sta entrando nel vivo e la Roma vuole operare di fino. I giallorossi sono consapevoli di dover costruire una rosa completa in ogni reparto, se vogliono staccare il pass per quella Champions League che manca dal 2019. Per raggiungere tale traguardo, la dirigenza ha deciso di puntare su Gian Piero Gasperini, artefice del capolavoro Atalanta negli ultimi anni. Il coach di Grugliasco ha tracciato la strada da seguire ed il direttore sportivo Frederic Massara ha risposto presente. Il focus del dirigente italiano andrebbe fra i pali, lì dove ci sarebbe da fare i conti con il rebus legato a Mile Svilar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it