Grigor Dimitrov avvisa Jannik Sinner | Sto giocando molto bene è una sfida per mettermi alla prova

Grigor Dimitrov, fresco di avvertimento a Jannik Sinner e determinato a dimostrare il suo talento, ha dichiarato di essere in ottima forma e pronto a mettere alla prova se stesso. Dopo una stagione segnata da problemi fisici, il bulgaro si concentra su Wimbledon come tappa fondamentale per consolidare la sua rinascita e affrontare nuove sfide. A Wimbledon si apre un nuovo capitolo nella sua carriera, dove la tenacia e la passione saranno protagoniste.

Diversi problemi fisici avevano accompagnato Grigor Dimitrov in questa stagione. Non è un caso che sia agli Australian Open che al Roland Garros il talentuoso giocatore bulgaro sia stato costretto ad alzare bandiera bianca prima del tempo. Una preparazione, in funzione di Wimbledon, per provare a tamponare certe criticitĂ e magari anche conviverci, nella consapevolezza di essere entrato in una fase diversa della propria carriera. A Wimbledon si è visto, finora, un Dimitrov brillante, concedere solo un set nel secondo turno al francese Corentin Moutet e prevalere abbastanza nettamente nell’ultimo incontro con l’austriaco Sebastian Ofner per 6-3 6-4 7-6 (0). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Grigor Dimitrov avvisa Jannik Sinner: “Sto giocando molto bene, è una sfida per mettermi alla prova”

In questa notizia si parla di: dimitrov - grigor - avvisa - jannik

Non ne perderĂ piĂą. Le ho viste tutte. Tutte. Le partite tra Jannik e Carlos, dalla prima alla storica finale di Domenica. Dopo 3 giorni riesco minimamente a metabolizzare quanto successo. Inizialmente Sinner soffriva il cambio di ritmo di Alcaraz. Era questa una Vai su Facebook

Djokovic vince a Miami e avvisa: Busserà alla porta di Sinner e Alcaraz...; LIVE Sinner-Dimitrov 6-2 6-4 7-6: doppio successo per Jannik, semifinale e numero 1; Roland Garros – Sinner spaventa nel primo set, ma tranquillizza poi: settimo quarto di finale per lui. Ora Dimitrov.

Ancora Dimitrov sulla strada di Sinner: perché il bulgaro è il metro della grandezza di Jannik - Il prossimo avversario sull'erba londinese si trova sempre davanti Jannik quando l'azzurro cresce di rendimento: una storia iniziata più di un anno ... Come scrive gazzetta.it

Grigor Dimitrov affronterà Jannik Sinner agli ottavi: "Mi sento molto bene" - Il numero uno del mondo affronterà il bulgaro , 19esima testa di serie, come ultimo incontro sul Centre Court nel ... Riporta tennisworlditalia.com